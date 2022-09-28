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800-100-18-53
·
info@lex-prime.ru
·
Пн.- Пт. 10:00-19:00
8 (499) 375 02 02 · +7 (967) 038-02-02 · ·
Заказать Консультацию

Юридические услуги в Москве

Cрок выполнения поставленных задач - 14 дней

Скидки постоянным клиентам до 50%

На счету более 500 решенных судебных дел

На счету более 500 решенных судебных дел

Квалифицированная юридическая помощь
в Москве и Московской области

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Оказание юридических услуг — главная деятельность юридической компании LEX-PRIME в Москве. Мы предлагаем сотрудничество как юридическим, так и физическим лицам, беря на себя ответственность за помощь в самых разных областях права.

Команда LEX-PRIME представлена высококвалифицированными специалистами определенных профилей. В штате работают юристы, ведущие судебную практику и добивающиеся успешных результатов от процесса к процессу.

Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на то, что Ваша проблема получит самое детальное рассмотрение. Уже на первой консультации юристы проводят оценку рисков и предлагают наиболее эффективные пути разрешения конфликтной ситуации и спора. В зависимости от области права, в которой будет вестись работа, за дело берутся узкопрофильные специалисты.

Наши юристы работают в следующих отраслях права:

  • автомобильное;
  • гражданское;
  • семейное;
  • уголовное;
  • кредитное;
  • налоговое;
  • наследственное и т. д.

Специалисты комплексно подходят к работе, поэтому Вы можете рассчитывать на юридическую поддержку не только в досудебном урегулировании вопроса, но и на представительство в суде.

Почему клиенты выбирают ООО LEX-PRIME

Несмотря на то, что мы являемся относительно молодой юридической компанией, наши юристы уже решили более 500 судебных дел с успехом и в пользу своих доверителей. Это говорит о нашем высоком профессионализме и стремлении стать лучшими на рынке правовых услуг Москвы.

Юридические услуги от специалистов LEX-PRIME это:

  • Высокие стандарты оказания юридической помощи.
  • Индивидуальный подход к делу каждого клиента.
  • Полная конфиденциальность передаваемой нам информации.
  • Всесторонняя поддержка клиента на всех стадиях сотрудничества.
  • Официальный договор с фиксированной стоимостью услуг.
  • Соблюдение сроков выполнения поставленных задач.
  • Скидки постоянным клиентам.

Юристы компании LEX-PRIME постоянно работают над повышением квалификации, следят за изменениями в законодательной базе и правовых нормах, что позволяет им быстро ориентироваться в самых непростых ситуациях и добиваться успешного разрешения доверенных им дел.

Если у Вас остались вопросы касательно цен на наши услуги или Вы уже готовы заключить с нами договор, тогда приглашаем Вас в офис ЮК LEX-PRIME для личной встречи.

Нужен хороший юрист?

Предоставим вам профильного специалиста!

ООО «LEX-PRIME» – это команда профессионалов, специализирующихся на юридических услугах и защите интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как в судебных, так и в государственных органах.

Мы достаточно молодая и амбициозная юридическая компания, целью которой является индивидуальный подход к каждому клиенту, обеспечение высокого уровня предоставляемых юридических услуг и квалифицированное решение проблем клиентов.

Кроме этого, наши юристы систематически повышают свою квалификацию на различных курсах, касающихся актуальных вопросов применения законодательства. Все это в совокупности позволяет профессионально, полно и всесторонне подойти к решению поставленных перед юристом задач.

Мы готовы оказать правовую поддержку и консультацию, делая только реальные прогнозы на возможный исход дела.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

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    О ЧЕМ НАС СПРАШИВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

    ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСЛУГ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ?

    Согласно действующему законодательству и договору клиент имеет право в любой момент приостановить действия и потребовать выплату денежных средств согласно акту выполненных работ.

    БУДУ ЛИ Я НЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ВАШИХ УСЛУГ?

    Если это предусмотрено договором и иными процессуальными издержками, безусловно, заказчик несет ответственность и обязан оплатить дополнительные услуги. Например, оплата государственной пошлины, расходы на эксперта и переводчика в суде, если таковые понадобятся.

    ВОЗМОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ С ВАМИ ДИСТАНЦИОННО?

    Да, мы имеем такую возможность, для этого вам необходимо просто оплатить наши услуги,в форме онлайн оплаты,рассказать максимально подробно о своей проблеме и отправить все имеющиеся документы по данному делу нам на электронную почту info@lex-prime.ru

    После детального анализа вашей ситуации Вам обязательно перезвонит руководитель отдела и сориентирует по дальнейшим действиям, которые необходимо предпринять для решения вопроса.

    ДАЕТЕ ЛИ ВЫ ГАРАНТИИ РЕЗУЛЬТАТА?

    В соответствии с условиями договора и законодательством РФ,мы даем гарантии на выполнение положительного результата своей работы. Наша ответственность застрахована перед клиентом.

    СМОГУТ ЛИ ВАШИ ЮРИСТЫ ПОМОЧЬ МНЕ ИМЕННО В МОЕЙ СИТУАЦИИ?

    Наши юристы это профессионалы своего дела,что подтверждается многочисленными сертификатами грамотами и отзывами о них. Каждый наш специалист профессионал в своей области права. Наши юристы и руководство компании являются ведущими спикерами юридических форумов,а также многие из них преподают. Каждый год, юристы нашей компании проходят профессиональную переподготовку,что позволяет нам решать вопросы любой сложности! Мы гарантируем решение вашей проблемы и подходим к каждой ситуации индивидуально! 

    6 шагов к решению вашей проблемы:

    Все граждане РФ имеют право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

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    Изучим вашу проблему и предложим несколько вариантов ее решения

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    Сразу после подписания договора и оплаты мы приступим к работе

    Решим вашу проблему в установленные договором сроки

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    info@lex-prime.ru
     
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