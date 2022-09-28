Юридические услуги в Москве

Оказание юридических услуг — главная деятельность юридической компании LEX-PRIME в Москве. Мы предлагаем сотрудничество как юридическим, так и физическим лицам, беря на себя ответственность за помощь в самых разных областях права.
Команда LEX-PRIME представлена высококвалифицированными специалистами определенных профилей. В штате работают юристы, ведущие судебную практику и добивающиеся успешных результатов от процесса к процессу.
Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на то, что Ваша проблема получит самое детальное рассмотрение. Уже на первой консультации юристы проводят оценку рисков и предлагают наиболее эффективные пути разрешения конфликтной ситуации и спора. В зависимости от области права, в которой будет вестись работа, за дело берутся узкопрофильные специалисты.
Наши юристы работают в следующих отраслях права:
Специалисты комплексно подходят к работе, поэтому Вы можете рассчитывать на юридическую поддержку не только в досудебном урегулировании вопроса, но и на представительство в суде.
Несмотря на то, что мы являемся относительно молодой юридической компанией, наши юристы уже решили более 500 судебных дел с успехом и в пользу своих доверителей. Это говорит о нашем высоком профессионализме и стремлении стать лучшими на рынке правовых услуг Москвы.
Юридические услуги от специалистов LEX-PRIME это:
Юристы компании LEX-PRIME постоянно работают над повышением квалификации, следят за изменениями в законодательной базе и правовых нормах, что позволяет им быстро ориентироваться в самых непростых ситуациях и добиваться успешного разрешения доверенных им дел.
Если у Вас остались вопросы касательно цен на наши услуги или Вы уже готовы заключить с нами договор, тогда приглашаем Вас в офис ЮК LEX-PRIME для личной встречи.
ООО «LEX-PRIME» – это команда профессионалов, специализирующихся на юридических услугах и защите интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как в судебных, так и в государственных органах.
Мы достаточно молодая и амбициозная юридическая компания, целью которой является индивидуальный подход к каждому клиенту, обеспечение высокого уровня предоставляемых юридических услуг и квалифицированное решение проблем клиентов.
Кроме этого, наши юристы систематически повышают свою квалификацию на различных курсах, касающихся актуальных вопросов применения законодательства. Все это в совокупности позволяет профессионально, полно и всесторонне подойти к решению поставленных перед юристом задач.
Мы готовы оказать правовую поддержку и консультацию, делая только реальные прогнозы на возможный исход дела.
Все граждане РФ имеют право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».