Юридические услуги в Москве

Оказание юридических услуг — главная деятельность юридической компании LEX-PRIME в Москве. Мы предлагаем сотрудничество как юридическим, так и физическим лицам, беря на себя ответственность за помощь в самых разных областях права.

Команда LEX-PRIME представлена высококвалифицированными специалистами определенных профилей. В штате работают юристы, ведущие судебную практику и добивающиеся успешных результатов от процесса к процессу.

Обращаясь к нам, Вы можете рассчитывать на то, что Ваша проблема получит самое детальное рассмотрение. Уже на первой консультации юристы проводят оценку рисков и предлагают наиболее эффективные пути разрешения конфликтной ситуации и спора. В зависимости от области права, в которой будет вестись работа, за дело берутся узкопрофильные специалисты.

Наши юристы работают в следующих отраслях права:

автомобильное;

гражданское;

семейное;

уголовное;

кредитное;

налоговое;

наследственное и т. д.

Специалисты комплексно подходят к работе, поэтому Вы можете рассчитывать на юридическую поддержку не только в досудебном урегулировании вопроса, но и на представительство в суде.

Почему клиенты выбирают ООО LEX-PRIME

Несмотря на то, что мы являемся относительно молодой юридической компанией, наши юристы уже решили более 500 судебных дел с успехом и в пользу своих доверителей. Это говорит о нашем высоком профессионализме и стремлении стать лучшими на рынке правовых услуг Москвы.

Юридические услуги от специалистов LEX-PRIME это:

Высокие стандарты оказания юридической помощи.

Индивидуальный подход к делу каждого клиента.

Полная конфиденциальность передаваемой нам информации.

Всесторонняя поддержка клиента на всех стадиях сотрудничества.

Официальный договор с фиксированной стоимостью услуг.

Соблюдение сроков выполнения поставленных задач.

Скидки постоянным клиентам.

Юристы компании LEX-PRIME постоянно работают над повышением квалификации, следят за изменениями в законодательной базе и правовых нормах, что позволяет им быстро ориентироваться в самых непростых ситуациях и добиваться успешного разрешения доверенных им дел.

Если у Вас остались вопросы касательно цен на наши услуги или Вы уже готовы заключить с нами договор, тогда приглашаем Вас в офис ЮК LEX-PRIME для личной встречи.